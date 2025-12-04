Sadjide Muslija uccisa di botte trovato il marito Nazif in una zona impervia | è gravemente ferito

È terminata la fuga di Nazif Muslija, l'operaio cinquantenne sospettato di aver picchiato la moglie Sadjide, fino a ucciderla nella casa dove abitavano insieme a Pianello Vallesina di Monte Roberto, in provincia di Ancona. L'uomo, gravemente ferito, è stato trovato nel pomeriggio di oggi, 4. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Sadjide Muslija uccisa di botte, trovato il marito Nazif in una zona impervia: è gravemente ferito

