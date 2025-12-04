Sadjide Muslija uccisa di botte il marito potrebbe aver lasciato l' Italia | emesso un mandato d' arresto internazionale

Today.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ancora irreperibile Nazif Muslija, l'operaio cinquantenne sospettato di aver picchiato la moglie Sadjide, fino a ucciderla nella casa dove abitavano insieme a Pianello Vallesina di Monte Roberto, in provincia di Ancona. Mentre proseguono le ricerche per raggiungere l'uomo, la procura di Ancona. 🔗 Leggi su Today.it

sadjide muslija uccisa di botte il marito potrebbe aver lasciato l italia emesso un mandato d arresto internazionale

© Today.it - Sadjide Muslija uccisa di botte, il marito potrebbe aver lasciato l'Italia: emesso un mandato d'arresto internazionale

Leggi anche questi approfondimenti

sadjide muslija uccisa botteSadjide uccisa a botte dal marito, la scoperta sul loro passato: “Lei doveva seguire un corto antiviolenza ma non c’era posto - Il tragico femminicidio di Sadjide Muslija, un'operaia di origine macedone che avrebbe compiuto 50 anni il 12 dicembre, ha scosso profondamente la comunità di ... Come scrive thesocialpost.it

sadjide muslija uccisa botteSadjide uccisa di botte, caccia al marito: "Doveva seguire un corso anti violenza ma non c'era posto" - L'uomo l'aveva già picchiata e minacciata con un'ascia ed era anche stato condannato, poi però era stato riaccolto in casa. Si legge su today.it

sadjide muslija uccisa botteMassacrata e uccisa di botte, è caccia al marito in fuga - Era riversa sul letto della sua abitazione, con segni evidenti di percosse e gravi lesioni al volto e alla testa. Lo riporta internapoli.it

sadjide muslija uccisa botteCosa sappiamo del femminicidio di Ancona: Sadjide era già vittima di violenza, caccia al marito - Sadjide Muslija, che avrebbe compiuto 50 anni nei prossimi giorni, è stata uccisa a botte in casa a Monte Roberto, in provincia di Ancona ... Si legge su fanpage.it

sadjide muslija uccisa botteAncona: caccia a Nazif Muslija, il cittadino macedone che ha ucciso la moglie - Nazif Muslija era stato arrestato lo scorso aprile per maltrattamenti nei confronti. Si legge su corrierenazionale.it

sadjide muslija uccisa botteLo scempio di Sadjide, mamma operaia massacrata nel suo letto: “Uccisa a bastonate”. Caccia al marito: “Doveva seguire un corso anti-violenza” - Femminicidio a Pianello Vallesina di Monte Roberto (Ancona), uccisa Sadjide Muslija: madre di un 26enne. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sadjide Muslija Uccisa Botte