Sadjide Muslija uccisa di botte il marito potrebbe aver lasciato l' Italia | emesso un mandato d' arresto internazionale

È ancora irreperibile Nazif Muslija, l'operaio cinquantenne sospettato di aver picchiato la moglie Sadjide, fino a ucciderla nella casa dove abitavano insieme a Pianello Vallesina di Monte Roberto, in provincia di Ancona. Mentre proseguono le ricerche per raggiungere l'uomo, la procura di Ancona. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Sadjide Muslija uccisa di botte, il marito potrebbe aver lasciato l'Italia: emesso un mandato d'arresto internazionale

