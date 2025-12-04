Sadjide Muslija uccisa con un tubo da cantiere | trovata l' arma mandato di fermo internazionale per il marito in fuga
MONTE ROBERTO - Sadjide Muslija uccisa con un tubo da cantiere: trovata l'arma, mandato di fermo internazionale per il marito Nazif Muslija n fuga. L'arma del delitto L'arma del. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Sadjide Muslija è stata ritrovata senza vita nel sul letto, il coniuge è ricercato dai carabinieri. L'uomo era stato arrestato un anno fa dopo averla aggredita con un'ascia, minacciando di ucciderla. Dopo il rilascio, era tornato a vivere con lei
Si chiamava Sadjide Muslija la donna 50enne picchiata a morte in casa a Pianello Vallesina di Monte Roberto (Ancona) e che più volte durante l'anno era stata vittima di maltrattamenti da parte del marito, Nazif Muslija, anche lui 50enne. L'uomo, che attualme
Lo scempio di Sadjide, mamma operaia massacrata nel suo letto: "Colpita con un bastone". Caccia al marito: "Doveva seguire un corso anti-violenza" - Femminicidio a Pianello Vallesina di Monte Roberto (Ancona), uccisa Sadjide Muslija: madre di un 26enne, operaia in una ditta di confezioni.
Macedone uccisa, si cerca il marito - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Macedone uccisa, si cerca il marito" pubblicato il 4 Dicembre 2025 a firma di Fq ...