Rüya Gibi trama e anticipazioni

La serie turca Rüya Gibi in onda sul canale turco show tv dal 2 dicembre 2025. Trama. Aydan (Seda Bakan) si ritrova proprietaria di un lussuoso centro estetico mentre lavora come parrucchiera in un quartiere operaio di Istanbul. Il suo nuovo capo è Emir ( U?ur Güne? ), un misterioso uomo d’affari di cui nessuno sa nulla. Mentre cerca di adattarsi al mondo di Emir, Aydan deve anche affrontare i problemi causati dal suo riluttante partner, lo spirito libero e cresciuto in orfanotrofio Çi?dem (Ahsen Ero?lu). Il percorso dell’intrepido commissario Efe (Emre Bey), che segue Emir, si incrocia inevitabilmente con quello di Çi?dem e del parrucchiere. 🔗 Leggi su Serietvinpillole.it