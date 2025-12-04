Russia-Ucraina Trump | Putin vuole fermare la guerra Oggi nuovo round di colloqui a Miami

A quasi due giorni dai colloqui tra la delegazione russa e quella americana, svoltisi questo martedì al Cremlino alla presenza di Vladimir Putin, nella notte il Presidente americano Donald Trump ha commentato per la prima volta il nuovo sforzo diplomatico iniziato da Washinton, volto a mettere fine alla guerra che da quasi quattro anno devasta l’Ucraina. Le parole di Trump. Dopo essere stato aggiornato sui colloqui dall’inviato speciale Steve Witkoff e dal suo genero Jared Kushner, Trump ha dichiarato ieri dallo Studio Ovale che secondo i suoi negoziatori il Presidente russo «vorrebbe porre fine alla guerra». 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Russia-Ucraina, Trump: “Putin vuole fermare la guerra”. Oggi nuovo round di colloqui a Miami

