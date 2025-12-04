Russia-Ucraina Trump | Putin vuole fermare la guerra Oggi nuovo round di colloqui a Miami

Panorama.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A quasi due giorni dai colloqui tra la delegazione russa e quella americana, svoltisi questo martedì al Cremlino alla presenza di Vladimir Putin, nella notte il Presidente americano Donald Trump ha commentato per la prima volta il nuovo sforzo diplomatico iniziato da Washinton, volto a mettere fine alla guerra che da quasi quattro anno devasta l’Ucraina. Le parole di Trump. Dopo essere stato aggiornato sui colloqui dall’inviato speciale Steve Witkoff e dal suo genero Jared Kushner, Trump ha dichiarato ieri dallo Studio Ovale che secondo i suoi negoziatori il Presidente russo «vorrebbe porre fine alla guerra». 🔗 Leggi su Panorama.it

russia ucraina trump putin vuole fermare la guerra oggi nuovo round di colloqui a miami

© Panorama.it - Russia-Ucraina, Trump: “Putin vuole fermare la guerra”. Oggi nuovo round di colloqui a Miami

News recenti che potrebbero piacerti

russia ucraina trump putinIl pessimismo di Trump, le minacce di Putin e le paure di Zelensky: cronaca di un disastro annunciato e una pace sfumata (ancora) - Salta l'incontro dei delegati americani col presidente ucraino ... Come scrive today.it

russia ucraina trump putinUcraina-Russia, terminato dopo 5 ore l’incontro tra Putin, Witkoff e Kushner. Mosca: “Colloqui produttivi” - Le notizie di martedì 2 dicembre 2025 sulla guerra tra Russia e Ucraina. fanpage.it scrive

russia ucraina trump putinUcraina, Putin: arduo trovare soluzione. Il capo negoziatore ucraino Umerov a Miami. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, Putin: arduo trovare soluzione. Scrive tg24.sky.it

russia ucraina trump putinUcraina, Witkoff da Putin con il piano di pace di Trump. Ue e Kiev in pressing - E proprio alla vigilia dell’incontro al Cremlino, la Russia annuncia di aver conquistato Pokrovsk e Volchans ... Secondo ilsole24ore.com

russia ucraina trump putinguerra-ucraina-russia-news-in-diretta-4-dicembre-2025 - Nelle prossime ore in Florida vertice decisivo tra funzionari USA e ucraini per discutere del piano per porre ... Riporta fanpage.it

russia ucraina trump putinDonald Trump preoccupato per la guerra tra Ucraina e Russia, "è un disastro, non è facile risolverla" - Donald Trump ha commentato con sfiducia i negoziati di pace sulla guerra tra Ucraina e Russia, mentre il summit tra Zelensky e i suoi inviati è saltato ... virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Russia Ucraina Trump Putin