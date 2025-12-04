Russia | Putin ' Usa impediscono acquisto petrolio russo ma intanto acquistano nostro uranio'

Mosca, 4 dic. (Adnkronos) - "Perché all'India dovrebbe essere impedito di acquistare petrolio dalla Russia quando gli Stati Uniti continuano ad acquistare uranio russo?". Lo ha domandato Vladimir Putin - alla vigilia del suo viaggio di oggi e domani in India - all'intervistatrice del canale televisivo India Today, parlando delle "minacce" del presidente statunitense Donald Trump di imporre sanzioni all'India a causa del suo acquisto di petrolio russo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Russia: Putin, 'Usa impediscono acquisto petrolio russo, ma intanto acquistano nostro uranio'

