Russia | Putin ' Usa impediscono acquisto petrolio russo ma intanto acquistano nostro uranio'

Iltempo.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mosca, 4 dic. (Adnkronos) - "Perché all'India dovrebbe essere impedito di acquistare petrolio dalla Russia quando gli Stati Uniti continuano ad acquistare uranio russo?". Lo ha domandato Vladimir Putin - alla vigilia del suo viaggio di oggi e domani in India - all'intervistatrice del canale televisivo India Today, parlando delle "minacce" del presidente statunitense Donald Trump di imporre sanzioni all'India a causa del suo acquisto di petrolio russo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

