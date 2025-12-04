Rubò ecografo dall' ospedale di Nocera | radiologo ai domiciliari scatta anche la sospensione

Salernotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ stato sottoposto agli arresti domiciliari il tecnico radiologo dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore accusato di aver rubato, il 17 marzo scorso, un ecografo. Ad emettere la misura cautelare il Gip nocerino, a seguito dell’interrogatorio preventivo richiesto nei mesi scorsi dalla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

rub242 ecografo dall ospedale di nocera radiologo ai domiciliari scatta anche la sospensione

© Salernotoday.it - Rubò ecografo dall'ospedale di Nocera: radiologo ai domiciliari, scatta anche la sospensione

Altre letture consigliate

rub242 ecografo dall ospedaleNocera, ruba ecografo in ospedale: radiologo va ai domiciliari - Rubò un ecografo dall'ospedale "Umberto I" di Nocera Inferiore, grazie all'aiuto di un complice. Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Rub242 Ecografo Dall Ospedale