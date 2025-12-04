Rubò ecografo dall' ospedale di Nocera | radiologo ai domiciliari scatta anche la sospensione
E’ stato sottoposto agli arresti domiciliari il tecnico radiologo dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore accusato di aver rubato, il 17 marzo scorso, un ecografo. Ad emettere la misura cautelare il Gip nocerino, a seguito dell’interrogatorio preventivo richiesto nei mesi scorsi dalla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
