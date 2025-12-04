Rubato il cancello che impediva l' accesso alla cascata di Piaggine | amarezza e indignazione

Salernotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rimosso e rubato il cancello che bloccava l’accesso alla cascata di Piaggine per ragioni di sicurezza. Indignato, il sindaco Renato Pizzolante che ha denunciato il furto. Il cancello portato via aveva un'importante funzione, in quanto evitava che le persone si avvicinassero in modo pericoloso al. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Rubato il cancello che impediva l'accesso alla cascata di Piaggine: amarezza e indignazione

