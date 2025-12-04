Rubata nel 2023 a Milano ritrovata a Como | proprietario riconosce la sua e-bike su Facebook

È stata riconsegnata al legittimo proprietario una bicicletta elettrica rubata a Milano nel 2023 e recuperata nei mesi scorsi dalla polizia provinciale di Como durante un’operazione di controllo del territorio. Con questo intervento salgono a tre le e-bike – tutte del valore di circa 1.500 euro –. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Rubata nel 2023 a Milano, ritrovata a Como: proprietario riconosce la sua e-bike su Facebook

