Rubata nel 2023 a Milano ritrovata a Como | proprietario riconosce la sua e-bike su Facebook

Quicomo.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata riconsegnata al legittimo proprietario una bicicletta elettrica rubata a Milano nel 2023 e recuperata nei mesi scorsi dalla polizia provinciale di Como durante un’operazione di controllo del territorio. Con questo intervento salgono a tre le e-bike – tutte del valore di circa 1.500 euro –. 🔗 Leggi su Quicomo.it

rubata nel 2023 a milano ritrovata a como proprietario riconosce la sua e bike su facebook

© Quicomo.it - Rubata nel 2023 a Milano, ritrovata a Como: proprietario riconosce la sua e-bike su Facebook

Altre letture consigliate

rubata 2023 milano ritrovataTerza bici elettrica rubata, ritrovata e riconsegnata al proprietario: da Como a Milano, riconosciuta via social - È stata riconsegnata al legittimo proprietario una bicicletta elettrica rubata a Milano nel 2023 e recuperata nei mesi scorsi dalla Polizia Provinciale di Como durante un’operazione di controllo del t ... Riporta comozero.it

Cerca Video su questo argomento: Rubata 2023 Milano Ritrovata