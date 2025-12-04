Ruba nell' auto lasciata aperta cade l' accusa di scasso e si profila l' assoluzione per la presunta ladra

Ruba in una macchina parcheggiata, ma l’auto era stata lasciata aperta e il presunto ladro potrebbe cavarsela con una assoluzione.Protagonista della vicenda un una colombiana di 35 anni, senza fissa dimora, difesa dall’avvocato Giorgia Ricci, accusata di furto aggravato “perché si impossessava. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Ruba nell'auto lasciata aperta, cade l'accusa di scasso e si profila l'assoluzione per la presunta ladra

