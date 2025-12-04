Rowe e Castro riportano il sorriso al Bologna | ribalta il Parma e vola ai quarti di Coppa Italia

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Benedyczak fa tremare il Bologna ma il Parma si scioglie alla distanza: Rowe a fine primo tempo e Castro al 90' riportano il sorriso al Bologna che vola ai quarti di finale per provare a difendere il titolo di Coppa Italia conquistato l'anno scorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

