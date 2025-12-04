Rovere Poste | Libertà di stampa valore fondamentale missione sempre più complessa

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "La libertà di stampa è un valore fondamentale, un valore costituzionale, tutelato dall'articolo 21, e non è mai di troppo ricordarcelo e celebrare quindi quello che non è solo un mestiere ma è una missione fondamentale, sempre più complessa''. Lo afferma la presidente di Poste, Silvia Maria Rovere, aprendo la premiazione del Tg Poste. "E' evidente che viviamo in tempi in cui la frammentazione, la polarizzazione delle opinioni rendono complesso portare avanti un mestiere che richiede accuratezza, richiede equilibrio'' ed ‘'è un messaggio molto bello da passare a chi invece questo mestiere intende farlo", sottolinea la presidente. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Rovere (Poste): "Libertà di stampa valore fondamentale, missione sempre più complessa"

