Rotatorie ' green' e collaborazione con i privati Cesena 2024 | Soddisfatti che la nostra idea sia piaciuta

Rotonde al centro delle strade curate e con del verde, messe a disposizione dei privati che, tramite bando, possono decidere di prendere in affido le aree e utilizzarle anche come spazi pubblicitari delle loro attività. Questa l'idea del gruppo consiliare “Cesena 2024” approvata con apposita. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Rotatorie 'green' e collaborazione con i privati, Cesena 2024: "Soddisfatti che la nostra idea sia piaciuta"

Argomenti simili trattati di recente

Cagliari green: respira piano, inquini meno! “Quando qualcuno viene messo in condizione di godere di un beneficio, ci saranno altri che ne dovranno sempre pagare il costo.” Lo diceva, più di sessant’anni fa, il professor Ilio Adorisio, pioniere e massimo esper - facebook.com Vai su Facebook

Nuove rotatorie: aumentano gli sponsor privati - Sono oramai quasi una ventina le rotatorie sponsorizzate da aziende e privati in una città che ha ... Si legge su ilrestodelcarlino.it