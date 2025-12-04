Rotatorie ' green' e collaborazione con i privati Cesena 2024 | Soddisfatti che la nostra idea sia piaciuta

Rotonde al centro delle strade curate e con del verde, messe a disposizione dei privati che, tramite bando, possono decidere di prendere in affido le aree e utilizzarle anche come spazi pubblicitari delle loro attività. Questa l'idea del gruppo consiliare “Cesena 2024” approvata con apposita. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondisci con queste news

Rotatorie 'green' e collaborazione con i privati, Cesena 2024: "Soddisfatti che la nostra idea sia piaciuta" #Cesena - facebook.com Vai su Facebook

Nuove rotatorie: aumentano gli sponsor privati - Sono oramai quasi una ventina le rotatorie sponsorizzate da aziende e privati in una città che ha ... Come scrive ilrestodelcarlino.it