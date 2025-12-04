Rosalía torna in Italia dopo 3 anni | una sola data a Milano con l’album da record

Dopo tre anni dall’ultima esibizione italiana agli I-Days Milano del giugno 2023, Rosalía torna nel nostro Paese con un appuntamento unico il 25 marzo 2026 all’ Unipol Forum di Milano, portando sul palco il suo nuovo progetto discografico Lux, un album che quest’anno ha suscitato grandi consensi. La vendita generale dei biglietti aprirà giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 10:00 su Ticketmaster e TicketOne. Per i fan più fedeli è prevista una Artist Presale a partire dal 9 dicembre alle ore 10:00, accessibile previa registrazione sul sito ufficiale dell’artista. Pubblicato il 7 novembre 2025, l’album Lux si compone di diciotto tracce cantate in tredici lingue diverse, tra cui italiano, siciliano, latino e giapponese. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

