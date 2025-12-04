Rosalia Porcaro in scena ad Avellino per l’evento solidale dell’APS Danilo D’Argenio

L' APS Danilo D'Argenio – Real Daddy annuncia l'appuntamento di beneficenza del 20 dicembre 2025 alle ore 20.30 presso il Teatro Partenio di Avellino, che vedrà protagonista Rosalia Porcaro, tra le artiste più amate del panorama comico nazionale. Durante la serata verrà portato in scena lo spettacolo "Donne sull'orlo di una crisi di nervi", uno dei titoli più rappresentativi dell'artista, che offrirà al pubblico un viaggio ironico e brillante tra personaggi iconici e situazioni che hanno reso Rosalia Porcaro celebre in tutta Italia. L'evento rientra nelle attività solidali dell'associazione, impegnata nel sostegno ai giovani attraverso borse di studio, percorsi formativi e progetti culturali.

