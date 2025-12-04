Romano la pizza è… salata | 6 mila euro di multa al rider senza patente

Romano di Lombardia. Consegnava pizze in sella a uno scooter non assicurato e per cui non aveva nemmeno i titoli di guidare. Per un rider trentenne di nazionalità egiziana è quindi scattata una sanzione di circa 6mila euro. Ed è proprio mentre stava effettuando una consegna che gli agenti della polizia locale del Distretto della Bassa Bergamasca Orientale, una volta fermato, hanno accertato, a seguito di controlli più approfonditi, non solo che quest’ultimo non avesse mai conseguito la patente ma anche che il mezzo fosse privo di assicurazione, oltre a non aver superato la revisione periodica. Circostanze che hanno reso inevitabile il sequestro della due ruote. 🔗 Leggi su Bergamonews.it