Roma Ukulele Festival 2025 all' Hotel dei Congressi
Roma apre le porte al suono brillante e inclusivo dell’ukulele con la prima edizione del Roma Ukulele Festival 2025, che si terrà il 6 dicembre presso l’Hotel dei Congressi a ingresso libero con prenotazione obbligatoria.Una giornata di musica, incontri e workshop per tutti i livelli, in un. 🔗 Leggi su Romatoday.it
