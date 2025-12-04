La Roma di Gian Piero Gasperini è attesa domenica all’Unipol Domus di Cagliari per il 14o turno di campionato e l’obiettivo è quello di scacciare subito le nuvole scure lasciate dietro dalla sconfitta rimediata contro il Napoli. Anche la sfida di domenica alle 15.00, però, seppur più semplice sulla carta di un big match per la prima posizione, può nascondere delle insidie per i giallorossi. Il Cagliari non viene da un periodo positivo (appena 2 punti nelle ultime 5 in Serie A), ma attenzione: il calendario dei sardi è stato penalizzante fino ad ora, con Sassuolo, Lazio, Como, Genoa e Juve da affrontare una dopo l’altra e i rossoblù avranno tutte le intenzioni di rifarsi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, testa al Cagliari: occhio a quei tre