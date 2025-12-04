Roma rilancia il progetto Scuole Aperte Natale per trasformare gli istituti in spazi di comunità durante le festività

Anche quest'anno Roma Capitale conferma il progetto Scuole Aperte Natale, che consente l'apertura degli istituti scolastici durante la sospensione delle lezioni per accogliere attività educative e ricreative.

