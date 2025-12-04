Roma rilancia il progetto Scuole Aperte Natale per trasformare gli istituti in spazi di comunità durante le festività

Anche quest’anno Roma Capitale conferma il progetto Scuole Aperte Natale, che consente l’apertura degli istituti scolastici durante la sospensione delle lezioni per accogliere attività educative e ricreative. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Le scuole di Roma aperte per le vacanze di Natale: agli istituti fino a 3500 euro per le attività - A Roma le scuole non chiudono durante le vacanze natalizie: torna anche quest’anno il progetto del Comune di Roma “Scuole aperte a Natale”, pensato per offrire opportunità di crescita culturale, di ... romatoday.it scrive

Roma, una scuola su due resta aperta anche al pomeriggio e nei weekend: dai corsi di recupero a musica, lingue e teatro - Pubblicata la lista degli istituti che riceveranno i fondi del Comune che ha stanziato oltre 2,5 milioni di euro l'anno Ripetizioni, corsi di lingua inglese, lingua italiana per gli stranieri, ... Come scrive leggo.it