Roma Raspadori torna nel mirino | contatti avviati
La Roma ha ripreso a muoversi con decisione sul fronte attaccanti in vista del mercato invernale e tra le varie piste seguite nelle ultime settimane è tornato a prendere corpo anche il nome di Giacomo Raspadori. L’attaccante dell’Atletico Madrid, già seguito in passato dal club giallorosso, è rientrato tra le opzioni valutate a Trigoria per completare un reparto che ha bisogno di qualità e profondità. Il legame con Raspadori non è una novità. La Roma aveva provato un affondo già lo scorso gennaio, mentre Gian Piero Gasperini aveva inserito il suo nome in cima alla lista dei desideri quando sedeva sulla panchina dell’Atalanta, nel mercato invernale del 2024. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
