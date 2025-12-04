Roma quattro sfide per chiudere il 2025 in vetta | Gasperini pretende una reazione

La Roma entra nell’ultimo segmento del 2025 con un calendario fitto e decisivo. Quattro giornate di campionato, intervallate dall’ultima uscita europea dell’anno, definiranno il finale di un annata che, nei dodici mesi solari, ha visto i giallorossi svettare in cima alla Serie A. La battuta d’arresto contro il Napoli – la terza sconfitta per 1-0 in uno scontro diretto – ha irritato Gasperini, che pretende una risposta immediata da una squadra che, salvo la parentesi del doppio ko con Inter e Viktoria Plzen, è sempre riuscita a rialzarsi prontamente. Come scrive Il Tempo, il bilancio del 2025 resta comunque di altissimo livello: 24 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, con 47 reti segnate e appena 18 subite, per un totale di 76 punti complessivi (media 2,3). 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, quattro sfide per chiudere il 2025 in vetta: Gasperini pretende una reazione

