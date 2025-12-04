Roma-Napoli 0-1 | Analisi Tecniche e PRM delle gare precedenti
Rivisitiamo tecnicamente Roma-Napoli, Tredicesima Giornata di Serie A, 0-1. Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall’interno dell’Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 1-7; Azioni Salienti:. Primo Tempo, 0-5; Secondo Tempo, 1-2. Percentuali Realizzative Totali:. 14,00% – 00,00%. Percentuali realizzative del Primo Tempo:. 20,00% – 00,00%. Percentuali Realizzative del Secondo Tempo:. 00,00% – 00,00%. Primo Tempo (0-1). 8?, Neres per Lang, a tu per tu contro Svilar. Contrasto e Pallone per Hojlund. Pallonetto e parata ancora di Svilar. 17?, ancora Neres che crossa per Di Lorenzo: esterno della rete. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
