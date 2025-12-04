Roma moto e scooter rubati nella Riserva dell’Aniene | arrestati tre senegalesi

In parte smontati e già imballati, i mezzi erano pronti per essere spediti verosimilmente all’estero. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

