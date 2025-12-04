Roma moto e scooter rubati nella Riserva dell’Aniene | arrestati tre senegalesi

In parte smontati e già imballati, i mezzi erano pronti per essere spediti verosimilmente all'estero.

Riserva dell'Aniene, il deposito di moto e scooter rubati. Tre arresti - I mezzi, in parte smontati e imballati, erano pronti per essere spediti all'estero

Roma, scooter rubati e trovati nella riserva naturale dell'Aniene: tre uomini senegalesi arrestati - Nella mattinata odierna i carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza, emessa dal gip del tribunale di Roma, che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di tre uomini, cittadini se

Deposito di moto e scooter rubati a Roma, 3 ordinanze di custodia

Il capannone dei motorini rubati: tre arresti - In un'area nel parco dell'Aniene i veicoli venivano smontati e ricettati.

Roma, maxi-operazione dei Carabinieri: tre arresti per ricettazione e riciclaggio - CRONACA – Alle prime luci dell'alba i Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei

Il provvedimento rappresenta l'esito di un'intensa attività investigativa avviata dopo l'operazione dello scorso 14 ottobre, quando i militari scoprirono un vero e proprio deposito clandestino di moto