Roma inversione di tendenza | più punti in trasferta che all’Olimpico
La Roma prova a rialzarsi dopo la deludente sconfitta contro il Napoli, una prestazione che ha lasciato più dubbi che risposte. I due giorni in meno di riposo possono aver inciso, ma non bastano a spiegare un ko che si aggiunge alla lunga lista delle delusioni stagionali negli scontri diretti e, soprattutto, nelle gare casalinghe. È proprio l’Olimpico, da sempre fortino giallorosso, a rappresentare quest’anno un paradosso: tre delle quattro sconfitte in Serie A sono arrivate tra le mura casalinghe, così come entrambe le partite perse in Europa League. Cinque avversari su dieci hanno già violato lo stadio romanista, mentre lontano da casa la squadra ha raccolto cinque vittorie e una sola sconfitta (15 punti su 27). 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Mentre i grandi della Terra si riuniscono alla #COP30, a Roma i giovani scendono in piazza per il #clima: "Vogliamo una vera inversione, smettiamo di parlare e iniziamo a finanziare chi soffre di più". Rivedi la puntata di @siamonoitv2000 su #Play2000 #Clim Vai su X
Incubo Roma, allergia punti contro le big: Gasp non inverte la tendenza Leggo (F.Balzani) L'incubo big match e un attacco non da Gasp. Il giorno dopo la sconfitta col Napoli che è costata la vetta alla Roma, in casa giallorossa non si fanno drammi ma si valuta - facebook.com Vai su Facebook
Via Roma, inversione di tendenza: apre un negozio con giovani reatini. «Portiamo la specialità del Cicolano» - Un’altra storia che inverte la tendenza, altri giovani che tornano dalla grande città per costruirsi un futuro familiare e lavorativo nei luoghi delle loro origini. Scrive ilmessaggero.it
Roma, Massara: “Vogliamo competere ovunque. Dobbiamo invertire la tendenza” - Non deve più sbagliare la Roma, che torna a giocare in Europa League dopo due sconfitte consecutive arrivate nelle ultime due giornate contro Lille e Viktoria Plzen. Da gianlucadimarzio.com