Roma inversione di tendenza | più punti in trasferta che all’Olimpico

Sololaroma.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma prova a rialzarsi dopo la deludente sconfitta contro il Napoli, una prestazione che ha lasciato più dubbi che risposte. I due giorni in meno di riposo possono aver inciso, ma non bastano a spiegare un ko che si aggiunge alla lunga lista delle delusioni stagionali negli scontri diretti e, soprattutto, nelle gare casalinghe. È proprio l’Olimpico, da sempre fortino giallorosso, a rappresentare quest’anno un paradosso: tre delle quattro sconfitte in Serie A sono arrivate tra le mura casalinghe, così come entrambe le partite perse in Europa League. Cinque avversari su dieci hanno già violato lo stadio romanista, mentre lontano da casa la squadra ha raccolto cinque vittorie e una sola sconfitta (15 punti su 27). 🔗 Leggi su Sololaroma.it

