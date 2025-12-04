Roma il mare in fiera | il salone della piccola nautica italiana

La passione per il mare torna protagonista nella Capitale con il Salone Nautico Internazionale di Roma, appuntamento che porta nei padiglioni della Fiera numerose imbarcazioni e aziende del settore, riunite per valorizzare la cantieristica italiana più autentica, pensata per chi vive la barca come parte della propria quotidianità e non soltanto come simbolo di prestigio. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Roma, il mare in fiera: il salone della piccola nautica italiana

