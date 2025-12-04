Roma è diventata la regina dei concerti In tre anni un giro d' affari di oltre 2,5 miliardi di euro

Romatoday.it | 4 dic 2025

Roma è diventata la regina dei concerti, soprattutto quelli di grande richiamo di pubblico. Tra il 2022 e il 2024 la Capitale ha saputo ritagliarsi uno spazio di riguardo nel panorama europeo, raggiungendo il quarto posto per spettatori. Roma e i grandi concertiL'analisi è stata condotta da Teha. 🔗 Leggi su Romatoday.it

