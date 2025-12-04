Roma caccia al nuovo nove | spunta con forza l’opzione Yuri Alberto

Sololaroma.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma si prepara a un gennaio chiave per regalare a Gian Piero Gasperini il centravanti che chiede da settimane. Tramontata – almeno per ora – la pista che porta a Joshua Zirkzee, il direttore sportivo Frederic Massara ha acceso i riflettori su Yuri Alberto, nome che nelle ultime ore ha assunto sempre più consistenza nei corridoi di Trigoria. Secondo Il Corriere dello Sport, l’attaccante del Corinthians, valutato tra i 20 e i 25 milioni, è diventato l’idea più concreta per rinforzare il reparto avanzato. I primi colloqui con gli agenti sono già andati in scena e dal Brasile filtra un cauto ottimismo sulla possibilità di arrivare a una soluzione nonostante i costi dell’operazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma caccia al nuovo nove spunta con forza l8217opzione yuri alberto

© Sololaroma.it - Roma, caccia al nuovo nove: spunta con forza l’opzione Yuri Alberto

Approfondisci con queste news

Roma, arriva l'ok della proprietà: a gennaio sarà caccia a un centravanti di alto livello - La proprietà Friedkin ha dato il via libera definitivo per un investimento importante. Si legge su tuttomercatoweb.com

roma caccia nuovo noveCalciomercato Roma: arriva il nuovo numero nove - I giallorossi si leccano le ferite dopo la sconfitta contro il Napoli in campionato, ma restano in corsa per un posto in Champions League e per lo Scudetto. Da fantacalcio.it

Calciomercato Roma, caccia alla punta: Zirkzee resta in cima alla lista, ma spuntano anche altri nomi nel mirino di Gasperini. La rivelazione - Calciomercato Roma, caccia alla punta: Zirkzee in pole position, ma ci sono altri nomi caldi nel mirino di Gian Piero Gasperini. calcionews24.com scrive

La Roma a caccia di un nuovo numero 9: ipotesi Scamacca - C’è fermento in casa Roma, dalla tournée in Inghilterra Gasperini traccia la rotta e fa capire che ci saranno cambiamenti, specie in attacco. Scrive calciomercato.com

Ferguson ko: l'infortunio dell'irlandese spinge (ancora di più) la Roma a cercare un nuovo attaccante - Parliamo dell’avventura di Evan Ferguson alla Roma, con l’attaccante, ancora a caccia del suo primo gol romanista, arrivato in estate e che ... Come scrive romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Caccia Nuovo Nove