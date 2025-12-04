Roma caccia al nuovo nove | spunta con forza l’opzione Yuri Alberto

La Roma si prepara a un gennaio chiave per regalare a Gian Piero Gasperini il centravanti che chiede da settimane. Tramontata – almeno per ora – la pista che porta a Joshua Zirkzee, il direttore sportivo Frederic Massara ha acceso i riflettori su Yuri Alberto, nome che nelle ultime ore ha assunto sempre più consistenza nei corridoi di Trigoria. Secondo Il Corriere dello Sport, l’attaccante del Corinthians, valutato tra i 20 e i 25 milioni, è diventato l’idea più concreta per rinforzare il reparto avanzato. I primi colloqui con gli agenti sono già andati in scena e dal Brasile filtra un cauto ottimismo sulla possibilità di arrivare a una soluzione nonostante i costi dell’operazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

