Roma assoluzione per i tifosi accusati di minaccia aggravata

Dopo oltre 10 anni dalla vicenda, ritorna in auge la questione dei tifosi romanisti denunciati prima della partita Roma-Juventus. Di seguito riportati lo svolgimento dei fatti, le parole dell’avvocato Contucci e l’assoluzione in appello. Rinfreschiamoci la memoria. Per chi non dovesse sapere di cosa si sta parlando, o per chi semplicemente non ricordi l’accaduto, bisogna portare indietro le lancette della memoria a più di 10 anni fa, precisamente al 30 agosto 2015. Lo stadio Olimpico di Roma ospitava la gara di cartello valevole per la 2° giornata di Serie A, Roma-Juventus. Giusto per rendere ancora più nitido il ricordo, i bianconeri erano allenati da Allegri mentre la “ magica ” da Rudi Garcia, nei suoi ultimi mesi giallorossi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, assoluzione per i tifosi accusati di minaccia aggravata

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“ #DomenicoPeruffo “Tabul, fu ucciso senza nemmeno potersi fare il segno della Croce per l’assoluzione di Don Alessandro perché i fascisti gli avevano spezzato le braccia.” Partigiano della #BrigataStella, aveva 24 anni e fu fucilato a #Priabona ( #Vicenza) il Vai su X

Rigopiano, difesa chiede assoluzione dirigente protezione civile. Legali Primavera intervengono in appello bis a Perugia #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Scontri Nizza-Roma, tredici tifosi giallorossi a processo - Nella giornata di giovedì 25 settembre il pubblico ministero Damien Martinelli, secondo quanto riporta Le Parisien, ha annunciato che tredici persone sono state deferite al tribunale penale e andranno ... Lo riporta romatoday.it

Nizza-Roma: sette dei tredici romanisti in carcere in Francia rilasciati su cauzione - Stanno per essere rilasciati sette dei tredici tifosi romanisti finiti in carcere in Francia lo scorso mese di settembre prima dell'inizio del match di Europa League giocato a Nizza fra la formazione ... romatoday.it scrive

Tifosi della Roma ancora in stato di fermo a Nizza, udienza rinviata a novembre - Tredici tifosi della Roma restano in stato di fermo a Nizza, dopo essere stati trattenuti dalle autorità francesi in occasione della partita di Europa League, disputata mercoledì e vinta dalla squadra ... Riporta rainews.it

Roma, come sta davvero Ferguson? Le parole dall'Irlanda rivolte ai tifosi - Ma poi, quando ci sono arrivato, mi sono reso conto che è molto più grande di quanto pensassi. Si legge su corrieredellosport.it

Roma, 1500 tifosi in missione a Glasgow: il dodicesimo uomo all’Ibrox - Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Scrive corrieredellosport.it

Nizza, 13 tifosi della Roma ancora in stato di fermo - Tredici tifosi della Roma, identificati dalla polizia francese come "ultrà", non sono rientrati in Italia e continuano ad essere trattenuti in carcere a Nizza dopo la partita di Europa League di ... Lo riporta ansa.it