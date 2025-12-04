Rolando Bianchi estasiato da Pio Esposito | Gol da attaccante vero! Importante anche per… – VIDEO

Inter News 24 Rolando Bianchi estasiato da Pio Esposito: «Gol da attaccante vero! Importante anche per.». ll commento dell’ex attaccante. Nel corso della cronaca di Inter-Venezia, ottavo di finale di Coppa Italia, Rolando Bianchi ha espresso parole di grande ammirazione per la prodezza balistica di Francesco Pio Esposito. L’ex centravanti di Manchester City e Torino, oggi voce tecnica per Radio TV Serie A, ha analizzato il primo sigillo a San Siro con la maglia della Beneamata del classe 2005. Secondo l’opinionista, la rete realizzata dal giovane talento dei nerazzurri è stata straordinaria, frutto dell’istinto di un attaccante vero che non ha esitato un istante prima di calciare verso la porta. 🔗 Leggi su Internews24.com

