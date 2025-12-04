Rocca | Milano Cortina 2026 occasione di rinascita Brignone? Farà la scelta migliore

(Adnkronos) – Vent’anni dopo quel successo da brividi in Coppa del Mondo, Giorgio Rocca si emoziona: “Madonna di Campiglio è la gara della vita”. Il campione azzurro, vincitore di undici gare in Coppa del Mondo e di una coppa di specialità, trionfò nello slalom speciale sull’iconica 3Tre il 12 dicembre 2005. Una vittoria epica, in . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Contenuti che potrebbero interessarti

A cura di Pierre-Yves Butzbach e Robert Rocca e prodotta da Palazzo Reale Milano e Silvana Editoriale, la mostra presenta circa trecento opere tra fotografie, disegni, oggetti, film e documenti provenienti da illustri collezioni pubbliche e private - facebook.com Vai su Facebook

Rocca: "Milano Cortina 2026 occasione di rinascita. Brignone? Farà la scelta migliore" - L'ex slalomista azzurro si racconta all'Adnkronos, ricordando il suo storico successo a Madonna di Campiglio nel 2005 e il giuramento olimpico che pronunciò a Torino 2006 ... Lo riporta adnkronos.com

Visita guidata in occasione giochi invernali Milano-Cortina presso Museo nazionale etrusco Rocca Albornoz - Un’occasione unica anche per scoprire un reperto normalmente non visibile al pubblico: un’anfora panatenaica della metà del VI secolo a. Si legge su lagone.it

Livigno, l’ambassador Giorgio Rocca: “Le Olimpiadi sono un’esperienza unica che ferma il tempo” - L’ex slalomista azzurro, vincitore di 11 gare di Coppa del Mondo, alle Olimpiadi Invernali di Milano- msn.com scrive

Milano-Cortina, Malagò a Atene: 'Sarà una incredibile avventura' - Cortina è la prima edizione dei Giochi assegnata a più di una città e sarà ospitata da diverse regioni e culture unite dalla loro passione e dalle loro profonde radici negli sport invernali", ... Come scrive ansa.it

Pellegrini, Rocca e Belmondo: “L’Olimpiade in casa aiuta gli atleti ma la pressione aumenta ancora” - Cortina 2026 a novanta giorni dal via dei Giochi Invernali “Gareggiare in casa ti da una spinta in più, ... panorama.it scrive

Olimpiadi Milano Cortina 2026, la lettera degli operatori turistici di Bormio preoccupati dai mancati incassi - “Nel mese di febbraio si concentra la parte più significativa del fatturato della stagione” ... Come scrive msn.com