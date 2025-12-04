Roberto Benigni su Rai 1 con Pietro – Un Uomo nel Vento

Roberto Benigni sta per tornare in TV con una serata-evento per celebrare, nel nome di Pietro, il Giubileo che sta per terminare. Mercoledì 10 dicembre, in prime time su Rai 1, andrà in onda Pietro – Un Uomo nel Vento. Sarà un monologo, per la prima volta dal cuore di Città del Vaticano, dove l’artista toscano racconterà la vita misteriosa ed epica dell’uomo al quale Gesù Cristo affidò la sua Chiesa. Non potreste mai immaginare cosa mi sia successo mentre preparavo questo lavoro su Pietro. Mi sono innamorato. Mi sono innamorato di Pietro. Completamente. E quanto mi sono affezionato a lui! dichiara Benigni che aggiunge: Perché Pietro è proprio come noi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Roberto Benigni su Rai 1 con Pietro – Un Uomo nel Vento

