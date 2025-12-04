Roberto Amadio | Ct dell’Italia? Grande opportunità Trovo un gruppo interessante per battere Pogacar serve la bacchetta magica…

Il ciclismo italiano sta vivendo una fase di rinnovamento profondo, sia tecnico che organizzativo. In questo contesto si inserisce il passaggio di consegne che ha portato Roberto Amadio a ricoprire il ruolo di nuovo commissario tecnico della Nazionale maschile su strada. Per lui si tratta di un ritorno più diretto alla guida sportiva dopo anni trascorsi in incarichi manageriali ai vertici della Federazione Ciclistica Italiana. Già team manager delle Nazionali azzurre, Amadio è stato scelto per dare continuità al progetto sviluppato negli ultimi anni, puntando su un gruppo giovane e ambizioso, e su un modello di collaborazione tra le varie discipline che, sotto la sua supervisione, ha già iniziato a dare frutti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roberto Amadio: “Ct dell’Italia? Grande opportunità. Trovo un gruppo interessante, per battere Pogacar serve la bacchetta magica…”

Approfondisci con queste news

Amici e lettori di #Bicisport, il numero speciale di dicembre è in tutte le edicole d'Italia! Roberto #Amadio è il nuovo commissario tecnico della nazionale maschile su strada. Subentra dopo un solo anno a Marco #Villa, che torna ad occuparsi della pista femmini - facebook.com Vai su Facebook

A #BlaBlaBike le prime parole ufficiali di Roberto #Amadio da commissario tecnico della Nazionale maggiore maschile: mentalità, accordo coi team, continuità con Villa, talenti azzurri, prossimi Mondiali, ruolo di #Viviani tuttobiciweb.it/article/176401… Vai su X

Roberto Amadio, il neo ct azzurro di ciclismo: «Mi ispiro a Julio Velasco. Ce la giocheremo in ogni corsa anche contro i vari Pogacar, Van der Poel ed Evenepoel» - Nato a Portogruaro 62 anni fa, il selezionatore si racconta: «Ciò che non invidio oggi ai corridori di oggi è dover pesare ogni cosa che mangiano. Segnala corrieredelveneto.corriere.it

RIVOLUZIONE AZZURRA. VIVIANI TEAM MANAGER, AMADIO CT DEGLI ELITE. A VILLA LA PISTA FEMMINILE E LE CRONO - Ieri è andato in scena l'ormai tradizionale corso formativo per i neoprofessionisti italiani, che ci ha permesso di scoprire i volti nuovi che dal 2026 faranno parte della massima categoria. Da tuttobiciweb.it

Nazionale ciclismo, Viviani Team Manager. Amadio nuovo Ct strada uomini - Come anticipato nei giorni scorsi Elia Viviani entra ufficialmente nello staff della Nazionale azzurra di ciclismo come Team Manager. Secondo sport.sky.it

Roberto Amadio nominato nuovo c.t. della Nazionale strada Élite - Il consiglio federale ha ratificato le nuove nomine che danno anche a Elia Viviani, ritiratosi dalle corse a ottobre, l'incarico di Team Manager delle nazionali di Pista e Strada ... Scrive msn.com

Ciclismo, nuova era per la Nazionale: Elia Viviani team manager, Roberto Amadio c.t. strada èlite - Il Consiglio federale del 22 novembre ha ratificato le nuove nomine. Scrive msn.com