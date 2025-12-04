Roberta Bruzzone la verità sull’addio a Ore14 e la lite con Milo Infante | Tutto falso

Roberta Bruzzone rompe il silenzio sull’addio a Ore14 e replica alle indiscrezioni sui motivi della sua assenza nello show condotto da Milo Infante dopo che, nelle scorse puntate, si era scontrata proprio con il presentatore. Lo scontro fra Roberta Bruzzone e Milo Infante. La nota criminologa ha voluto fare chiarezza, rispondendo punto per punto ad alcune indiscrezioni che la vedevano in rotta con la trasmissione Ore14 per via di alcune richieste. In particolare si era parlato della volontà di Roberta Bruzzone di parlare del Caso Garlasco solamente a determinate condizioni dopo lo scontro avvenuto in tv con Milo Infante. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Roberta Bruzzone, la verità sull’addio a Ore14 e la lite con Milo Infante: “Tutto falso”

