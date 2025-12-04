Roberta Bruzzone chiarisce la sua assenza da Ore 14 e smentisce le voci circolate
Roberta Bruzzone, nota criminologa e consulente in diversi casi di cronaca seguiti dal grande pubblico, è tornata al centro dell’attenzione mediatica dopo aver scelto di non partecipare alle ultime puntate di Ore 14, il talk di Rai Due condotto da Milo Infante. Una decisione che ha sorpreso telespettatori e addetti ai lavori, considerando la sua presenza costante come opinionista fissa. Inizialmente, la Bruzzone aveva spiegato di voler concentrarsi su progetti selezionati per il 2026, con l’obiettivo di esprimersi al meglio in contesti che garantiscano pieno controllo sui contenuti e sulla qualità scientifica delle informazioni trattate. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
