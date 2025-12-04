Rob ha vinto X Factor 2025 | un’edizione che ha imposto nuove regole

Rob trionfa a Napoli e chiude un’edizione che ha trasformato X Factor in un vero laboratorio di identità e linguaggi. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Rob ha vinto X Factor 2025: un’edizione che ha imposto nuove regole

Tellynonpiangere è il primo eliminato della semifinale di X Factor. Delia e PierC in finale con Rob. Tomasi ed eroCaddeo al ballottaggio, vinto dal secondo concorrente. - facebook.com Vai su Facebook

Chi ha vinto X Factor 2025: la vincitrice è Rob - Chi ha vinto X Factor 2025 in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli? Riporta superguidatv.it

Chi è Roberta Scandurra: Rob ha vinto X Factor 2025 - Da Trecastagni, in provincia di Catania, fino a piazza del Plebiscito a Napoli, passando per una serie di settimane a Milano (e il numero oltre il 2. Si legge su quotidiano.net

Rob è la vincitrice di X Factor 2025 - La cantante, nome d'arte di Roberta Scandurra, guidata da Paola Iezzi ha conquistato la vittoria della diciannovesima edizione ... Riporta fanpage.it

X Factor 2025, le pagelle della finale: Rob vince con grinta e voce (8,5), Delia alla Rosalia (7,5), l'inedito di eroCaddeo (9) e la tecnica di PierC (8) - Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno portato un concorrente a testa nella finale di Napoli: eroCaddeo, PierC, ... Secondo ilmessaggero.it

Rob devastante, Delia sacerdotessa: le pagelle della finale di X Factor 2025 - Sul palco di piazza del Plebiscito a Napoli è stato decretato il nome di chi ha vinto la diciannovesima edizione del talent show di Sky ... Lo riporta msn.com

X Factor: PierC, grande prova, ma vince Rob - Il giovane cantante di Casale Monferrato non è riuscito a vincere X Factor. Scrive ilpiccolo.net