Rivincita Azzurra sul Cerro Torre | il VIDEO della storica impresa
La cordata italiana formata da Francesco Ratti (45 anni, membro dei Ragni di Lecco e alpinista di lunghissimo corso), Alessandro Beltrami (34, tra i più forti specialisti delle pareti patagoniche) e Manuel Chasseur (33, emergente ma già protagonista di salite impegnative) ha compiuto una delle imprese più significative degli ultimi anni sul Cerro Torre. I tre hanno scalato il Filo Sureste — l’ex via del Compressore — nella sua versione moderna, molto più severa dopo la rimozione dei chiodi piantati negli anni ’70. La salita è avvenuta in condizioni difficili, tra placche levigate, tratti di misto tecnico e goulotte di ghiaccio instabile, con una gestione meteo complessa e finestre di bel tempo estremamente brevi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
