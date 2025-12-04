Rivelazione in diretta su Vardy lo ha confermato Floriani Mussolini

Uno dei protagonisti della Serie A in queste ultime settimane è sicuramente Jamie Vardy che, con la doppietta in casa del Bologna lunedì scorso ha regalato alla Cremonese tre punti fondamentali nella lotta per la salvezza. Arrivato a parametro zero dopo la fine della sua avventura al Leicester, Jamie Vardy ha conquistato subito i tifosi della Cremonese con i suoi gol e il suo atteggiamento in campo. Rivelazione in diretta su Vardy (Ansa Foto) – tvplay.it Classe 1987, Jamie Vardy sta dimostrando di essere ancora in un ottimo stato di forma facendo molto bene con la maglia della Cremonese in questa prima parte di stagione. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Rivelazione in diretta su Vardy, lo ha confermato Floriani Mussolini

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Un bicchiere lanciato, poi una crisi di gelosia e poi la rivelazione: Mayeli era incinta, ma lo aveva nascosto alla produzione di Temptation Island Spagna. La scoperta avviene proprio in diretta ? - facebook.com Vai su Facebook

Vardy ha detto sì alla Cremonese: ecco quando arriverà in Italia - L'attaccante inglese ha accettato la proposta della Cremonese e in serata partirà dall'Inghilterra per tuffarsi definitivamente nella sua nuova ... Si legge su tuttosport.com

Cremonese, il ds Giacchetta sull’arrivo di Vardy: “All’inizio sembrava una battuta” - Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, ha raccontato la trattativa che ha portata Vardy in Serie A: le sue parole “Non ci aspettavamo di essere in questa posizione, anche perché siamo ... Scrive gianlucadimarzio.com

Vardy: “Segnare per la Cremonese mi manda al 7° cielo. Ora imparerò l’italiano” - Alla quarta partita ufficiale giocata con la maglia della Cremonese, Jamie Vardy ha trovato il tanto atteso primo gol in Serie A. gianlucadimarzio.com scrive

Jamie Vardy alla Cremonese: «Il mio idolo è Del Piero. La serie A è più tecnica della Premier League» - Dopo oltre dieci anni di gol in Inghilterra, con la maglia del Leicester, l'attaccante ha deciso di rimettersi in gioco con la maglia della Cremonese. Segnala ilmessaggero.it

Vardy scatenato in Cremonese-Juve: segna, poi conta i secondi a Di Gregorio per Chiffi - Secondo gol con la maglia della Cremonese: all'83' Jamie Vardy ha accorciato le distanze contro la Juve, che ha vinto 2- Riporta corrieredellosport.it

Diretta/ Cremonese Atalanta (risultato finale 1-1): Brescianini risponde a Vardy (25 ottobre 2025) - Il derby lombardo che ci attende fra pochissimo grazie alla diretta Cremonese Atalanta vede distanze più ridotte del previsto in classifica, con 10 punti per i grigiorossi e 11 per i nerazzurri. Riporta ilsussidiario.net