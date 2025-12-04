Ritrovata viva Tatiana Tramacere era stata sequestrata | Gheormescu in caserma

Tatiana Tramacere è viva e sta bene. Questa la notizia più importante dopo che, nelle scorse ore, si era paventata la sua morte. La 27enne di Nardò scomparsa lo scorso lunedì è stata trovata in una mansarda a Nardò, dove era stata sequestrata. Lo si apprende da fonti inquirenti, riportate da Corriere della Sera. Le indagini si sono immediatamente concentrate su Dragos Gheormescu, un trentenne di origini romene residente in zona da diversi anni e impiegato presso un’officina meccanica. L’uomo risulta essere stato l’ultima persona ad aver visto Tatiana in vita, lunedì 24 novembre intorno alle 19. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Ritrovata viva Tatiana Tramacere, era stata sequestrata: Gheormescu in caserma

News recenti che potrebbero piacerti

Saviore: anziana non fa rientro a casa, ritrovata nella notte in stato di ipotermia ma viva Vai su X

Ponte di Saviore: ritrovata viva nella notte un’anziana di 88 anni Nella tarda serata del 25 novembre due squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia sono intervenute a Ponte di Saviore per la ricerca di una donna di 88 anni, residente i - facebook.com Vai su Facebook

Scomparsa Tatiana Tramacere, ritrovata viva a Nardò: "Sarebbe stata sequestrata" - I Carabinieri concentrano le indagini sull’ultimo che ha visto la giovane scomparsa Tatiana Tramacere, mentre a Galatone proseguono le ricerche del corpo. Riporta notizie.it

Tatiana Tramacere trovata viva in una mansarda di Nardò: “Sta bene, era stata sequestrata” - Secondo quanto si apprende da fonti inquirenti, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre era stata sequestrata. Scrive ilfattoquotidiano.it

È stata ritrovata viva Tatiana Tramacere - Tatiana Tramacere, la 23enne scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre, è stata ritrovata viva giovedì sera e sta bene. Riporta msn.com

Sospiro di sollievo per Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, trovata viva e sta bene: svolta nell'indagine - L’ultima persona a vederla è Dragos Gheormescu, interrogato dagli inquirenti. Segnala virgilio.it

Tatiana Tramacere è viva. Era stata sequestrata - Sotto la lente dei riflettori l’ultima persona che avrebbe visto la ragazza il giorno della sua scomparsa. Segnala leccenews24.it

Tatiana Tramacere è stata trovata viva: sta bene, era stata sequestrata - Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa nel Leccese di cui si erano perse le tracce il 24 novembre, è stata trovata viva e sta bene. Riporta giornaledibrescia.it