Ritrovata viva Tatiana Tramacere era stata sequestrata | Gheormescu in caserma

Cultweb.it | 4 dic 2025

Tatiana Tramacere è viva e sta bene. Questa la notizia più importante dopo che, nelle scorse ore, si era paventata la sua morte. La 27enne di Nardò scomparsa lo scorso lunedì è stata trovata in una mansarda a Nardò, dove era stata sequestrata. Lo si apprende da fonti inquirenti, riportate da Corriere della Sera. Le indagini si sono immediatamente concentrate su Dragos Gheormescu, un trentenne di origini romene residente in zona da diversi anni e impiegato presso un’officina meccanica. L’uomo risulta essere stato l’ultima persona ad aver visto Tatiana in vita, lunedì 24 novembre intorno alle 19. 🔗 Leggi su Cultweb.it

ritrovata viva tatiana tramacere era stata sequestrata gheormescu in caserma

© Cultweb.it - Ritrovata viva Tatiana Tramacere, era stata sequestrata: Gheormescu in caserma

