Ritrovata viva Tatiana Tramacere era in una soffitta | Gheormescu in caserma

Tatiana Tramacere è viva e sta bene. Questa la notizia più importante dopo che, nelle scorse ore, si era paventata la sua morte. La 27enne di Nardò scomparsa lo scorso lunedì è stata trovata in una mansarda a Nardò. Lo si apprende da fonti inquirenti, riportate da Corriere della Sera. Non è ancora chiaro se si sia trattato di allontanamento volontario o sequestro. “Tatiana è viva – ha riferito il colonnello Andrea Siazzu – sta bene, in apparente condizione di buona salute. Adesso lasciateci lavorare perché vogliamo comprendere se era in uno stato di costrizione o se era una sua volontà”. Le indagini si sono immediatamente concentrate su Dragos Gheormescu, un trentenne di origini romene residente in zona da diversi anni e impiegato presso un’officina meccanica. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Ritrovata viva Tatiana Tramacere, era in una soffitta: Gheormescu in caserma

