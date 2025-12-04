Ritardi e comfort insufficiente | maxi multa della Regione Liguria a Trenitalia
La Regione Liguria applica le sanzioni previste dal contratto. Multa da 4,4 milioni. I comitati: “Neutralizzare gli aumenti”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
