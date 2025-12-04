Ritardi e comfort insufficiente | maxi multa della Regione Liguria a Trenitalia

Ilsecoloxix.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Liguria applica le sanzioni previste dal contratto. Multa da 4,4 milioni. I comitati: “Neutralizzare gli aumenti”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

ritardi e comfort insufficiente maxi multa della regione liguria a trenitalia

© Ilsecoloxix.it - “Ritardi e comfort insufficiente”: maxi multa della Regione Liguria a Trenitalia

Contenuti che potrebbero interessarti

ritardi comfort insufficiente maxi“Ritardi e comfort insufficiente”: maxi multa della Regione Liguria a Trenitalia - La Regione Liguria applica le sanzioni previste dal contratto. Secondo ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Ritardi Comfort Insufficiente Maxi