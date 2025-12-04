Rissa choc in diretta finisce malissimo tra i politici nello studio di La7 VIDEO
News Tv. Scintille e colpi di scena nello studio di L’Aria Che Tira: chi pensava di assistere al solito talk show politico, si è ritrovato catapultato in un vero e proprio “teatrino” tra politici, condito da battute al vetriolo e frecciatine di altissimo livello. L’atmosfera era già elettrica, ma bastava un gesto per accendere la polveriera: e il gesto, puntualmente, è arrivato. Leggi anche: La Ruota dei Campioni, stop improvviso dopo gli ascolti record: perché non va in onda stasera Volano stracci tra Angelo Bonelli e Claudio Borghi: "La mano te la metti in quel posto!", "Ma chi siete? Ma andate a quel paese!" https:t. 🔗 Leggi su Tvzap.it
