Riserve auree di Bankitalia la Bce frena il blitz delle destre
Bocciata da tutti. Ora anche dalla Banca centrale europea. La Manovra del governo Meloni non trova pace e ora arriva anche la bocciatura della Bce all’emendamento di Fratelli d’Italia sulle riserve auree di Bankitalia. Il parere inviato dall’Eurotower al Mef è un invito a “riconsiderare la proposta”, anche “al fine di preservare l’esercizio indipendente dei compiti fondamentali connessi al Sebc della Banca d’Italia ai sensi del Trattato”. “Non è chiaro alla Bce – si legge nel parere – quale sia la concreta finalità della proposta di disposizione”. Nel caso in cui le autorità italiane volessero “chiarire la proprietà giuridica delle riserve auree”, spiega ancora la Bce, dovrebbero consultare la Banca d’Italia per assicurare che vengano rispettati i requisiti imposti dal Trattato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
