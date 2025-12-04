Riscaldatore dimenticato acceso in ospedale | donna muore a Napoli La famiglia | È malasanità’
Una donna di 81 anni è morta questa mattina, 4 dicembre, dopo un grave incidente avvenuto durante il ricovero nella Rianimazione dell’ospedale Fatebenefratelli di Napoli. La paziente, ricoverata dal 31 ottobre per problemi polmonari, aveva riportato ustioni di secondo e terzo grado su gambe e bacino a causa, secondo i familiari, di un malfunzionamento di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
