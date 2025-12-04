Riscaldamento a scuola | Va migliorato
In questi giorni sono emersi alcuni e diffusi problemi di funzionamento del sistema di controllo remoto degli impianti di riscaldamento in diversi edifici pubblici, tra cui scuole e sedi di quartiere. Di tutte le situazioni riscontrate solo la scuola Manzi di Tagliata ha una situazione tecnica più complessa legata a problemi di circolazione dell’acqua nell’impianto. Gli interventi fatti in questi giorni hanno portato ad un miglioramento della temperatura nella palestra e nella materna, ma le problematiche persistono all’interno degli spazi della scuola elementare. Nei prossimi giorni verrà eseguito un intervento per aumentare il numero delle pompe che dovrebbe portare ad una soluzione definitiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
