Ripristino post alluvione | 230mila euro destinati a nove scuole danneggiate nel 2023
Un pacchetto complessivo di 230 mila euro destinato al ripristino e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici danneggiati dall’alluvione del 2023. L’Amministrazione comunale di Cesena prosegue il percorso di ripristino e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Altre letture consigliate
Si informa che a causa di interventi di ripristino della scarpata stradale la Provincia di Pisa ha predisposto l’apertura di un cantiere temporaneo lungo la SP 5 “Francesca Bis ex SRT 439 Sarzanese Valdera” dal km 55+400 al km 55+500.Per consentire i lavo - facebook.com Vai su Facebook
Lavori e cantieri post alluvione. A gennaio ecco via Macerato - Nel piano di Casalfiumanese relativo ai lavori di ripristino post alluvione di maggio 2023 mancava all’appello soltanto via Macerato. Secondo msn.com
Interventi post alluvione, taglio del nastro in via Marsiglie - A Casalfiumanese è stata riaperta via Marsiglie dopo i lavori di ripristino post alluvione. Si legge su msn.com
Lavori al passo dei Casoni. Ripristino post alluvione. Cantieri per due milioni - Mulazzo, la strada è chiusa dal 2011 e presto potrà tornare percorribile. Da lanazione.it
Alluvione: Ciucci in Gallura e Nuoro - Sopralluogo in Gallura del presidente dell'Anas e commissario per il ripristino della viabilità post alluvione, Pietro Ciucci, per verificare la situazione delle strade ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Ricostruzione post alluvione in Emilia-Romagna, in arrivo 489 cantieri «urgenti» per 119 milioni - Quasi 500 cantieri per 119 milioni di euro contro i danni dell'alluvione di settembre e ottobre 2024: la Regione Emilia- corrieredibologna.corriere.it scrive
Danni post alluvione, approvati tre progetti nell'Anconetano - Approvati dalla giunta di Fabriano (Ancona) tre nuovi progetti legati all'alluvione del 2022: Campodonico (strada del cimitero), Albacina (via delle Aiuole) e Vallina. Secondo ansa.it