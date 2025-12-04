Ripristino post alluvione | 230mila euro destinati a nove scuole danneggiate nel 2023

Cesenatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pacchetto complessivo di 230 mila euro destinato al ripristino e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici danneggiati dall’alluvione del 2023. L’Amministrazione comunale di Cesena prosegue il percorso di ripristino e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

ripristino post alluvione 230mila euro destinati a nove scuole danneggiate nel 2023

© Cesenatoday.it - Ripristino post alluvione: 230mila euro destinati a nove scuole danneggiate nel 2023

Altre letture consigliate

ripristino post alluvione 230milaLavori e cantieri post alluvione. A gennaio ecco via Macerato - Nel piano di Casalfiumanese relativo ai lavori di ripristino post alluvione di maggio 2023 mancava all’appello soltanto via Macerato. Secondo msn.com

ripristino post alluvione 230milaInterventi post alluvione, taglio del nastro in via Marsiglie - A Casalfiumanese è stata riaperta via Marsiglie dopo i lavori di ripristino post alluvione. Si legge su msn.com

Lavori al passo dei Casoni. Ripristino post alluvione. Cantieri per due milioni - Mulazzo, la strada è chiusa dal 2011 e presto potrà tornare percorribile. Da lanazione.it

Alluvione: Ciucci in Gallura e Nuoro - Sopralluogo in Gallura del presidente dell'Anas e commissario per il ripristino della viabilità post alluvione, Pietro Ciucci, per verificare la situazione delle strade ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Ricostruzione post alluvione in Emilia-Romagna, in arrivo 489 cantieri «urgenti» per 119 milioni - Quasi 500 cantieri per 119 milioni di euro contro i danni dell'alluvione di settembre e ottobre 2024: la Regione Emilia- corrieredibologna.corriere.it scrive

Danni post alluvione, approvati tre progetti nell'Anconetano - Approvati dalla giunta di Fabriano (Ancona) tre nuovi progetti legati all'alluvione del 2022: Campodonico (strada del cimitero), Albacina (via delle Aiuole) e Vallina. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ripristino Post Alluvione 230mila