Ripristino post alluvione | 230mila euro destinati a nove scuole danneggiate nel 2023

Un pacchetto complessivo di 230 mila euro destinato al ripristino e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici danneggiati dall’alluvione del 2023. L’Amministrazione comunale di Cesena prosegue il percorso di ripristino e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

