Il sindaco di Agrigento, con una nuova ordinanza, ha disposto la revoca delle precedenti ordinanze sui punti di prelievo idrico situati in diverse zone della città. La decisione è stata adottata a seguito della verifica dei parametri di conformità previsti dalla legge che hanno confermato la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Ripristinata la piena fruibilità dell’acqua in diverse zone della città: “Parametri conformi”