Ripristinata la piena fruibilità dell’acqua in diverse zone della città | Parametri conformi

Agrigentonotizie.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Agrigento, con una nuova ordinanza, ha disposto la revoca delle precedenti ordinanze sui punti di prelievo idrico situati in diverse zone della città. La decisione è stata adottata a seguito della verifica dei parametri di conformità previsti dalla legge che hanno confermato la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Ripristinata la piena fruibilità dell’acqua in diverse zone della città: “Parametri conformi”

