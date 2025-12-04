Ripristinare la libertà di scelta degli elettori | le proposte per una democrazia più partecipata

Riprendiamoci il voto: tre proposte per una democrazia più libera e partecipata. imettere al centro i cittadini e restituire pieno valore al voto: è questo l’obiettivo delle nuove Leggi di Iniziativa Popolare promosse nell’ambito della campagna “ Firma per Scegliere – Vota per Contare “. Una risposta concreta alle criticità dell’attuale sistema elettorale, il Rosatellum (legge Rosato del 2017), più volte criticato perché in contrasto con principi espressi dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 12014 e n. 352017. Nonostante ciò, il Parlamento non è ancora intervenuto per apportare le necessarie modifiche. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

