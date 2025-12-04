Riparte la Venere Azzurra | Puntiamo ai play-off
Nuovo tassello sulla strada della stagione ormai alle porte per la Venere Azzurra, inserita nel girone 3 di serie C maschile di pallanuoto 20252026. Il team di coach Carlo Foti si appresta ad affrontare avversarie dell’ Emilia Romagna e della Lombardia: 2000 Service Pn Bologna, Can. L. Bissolati Cremona, Coopernuoto Carpi, Piacenza Pn Academy, Pol. Coop Parma 1964, Pol. Riccione, Reggiana Nuoto, Sporting Lodi, Up Persicetana Bologna. Il campionato si articolerà in un girone di andata e di ritorno con formula all’italiana, con fine della regular season entro il 31 maggio; la corsa alla serie B proseguirà con i play off, a cui accederanno le prime due squadre classificate di ciascuno degli otto gironi, con gare al meglio delle due, con la seconda gara in casa della squadra meglio classificata nella stagione regolare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Venere ? si converte al Sagittario ? e subito gli amori si fanno più ottimisti #astrologia #oroscopo #segnizodiacali #amore #venere #passion - facebook.com Vai su Facebook
Riparte la Venere Azzurra: "Puntiamo ai play-off" - Il tecnico Carlo Foti fa il punto in vista dell’inizio del campionato di Serie C "Abbiamo grande fiducia, nonostante l’indisponibilità del nostro impianto". Secondo sport.quotidiano.net